Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmorender Gummischlauch löst Feuerwehreinsatz aus

Schalkau (ots)

Am gestrigen Morgen wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass es in der Marktstraße in Schalkau zu einem Brandgeschehen kommt. Vor Ort stellte sich heraus, dass glücklicherweise "nur" ein Gummischlauch schmorte, welcher durch die Feuerwehr beseitigt wurde. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

