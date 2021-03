Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision mit Muffel

Gleima/Leutenberg (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Pkw die Straße aus Gleima kommend in Richtung Leutenberg. Kurz hinter dem Abzweig Burglemnitz querte plötzlich ein Stück Muffelwild die Fahrbahn und es kam zur Kollison. Das Tier verendete dabei. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw wurde an der rechten Frontseite beschädigt, blieb jedoch fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell