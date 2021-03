Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstensuche mit glücklichem Ende

Etzelbach (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 81-jähriger Heimbewohner aus Etzelbach bei Rudolstadt als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, u. a. mit Einsatz eines Polizeihubschraubers und Polizeisuchhundes, konnte der Mann lebend in der Nähe eines Bahndamms liegend aufgefunden werden. Bis auf eine offensichtliche Unterkühlung wies der Mann augenscheinlich keine schwereren Verletzungen auf. Zur genaueren Untersuchung wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

