Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt mißachtet, Pkw kippt um

Pößneck (ots)

Am 10.03.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines PKW Skoda die Kurzackerstraße in Pößneck und wollte von dort in Richtung Jenaer Straße weiter fahren. Die Lichzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Beim Überfahren der Kreuzung übersah der Fahrzeugführer einen PKW Audi, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Neustädter Straße, von rechts kommend, stadteinwärts näherte. In der Folge stieß der PKW Audi im Kreuzungsbereich gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW Skoda. Durch den Anstoß kippte der Skoda auf die linke Fahrzeugseite und stieß dann gegen einen verkehrsbedingt wartenden PKW Opel. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ca. 8500,-EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich.

