Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Saalfeld (ots)

Am 10.03.2021 gegen 12:40 Uhr befuhr ein unbekannter LKW die Ortslage Unterlemmnitz aus Richtung Lobenstein kommend. Hier wollte er nach rechts in die Schönbrunner Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte der LKW seitlich mit dem Geländer der dort befindlichen Brücke. Am Geländer entstand Sachschaden. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla telefonisch unter 03663/4310 entgegen.

