Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht durch unbekannten LKW

Saalfeld (ots)

Am 10.03.21 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Altengesees ein Verkehrsunfall. Hier wollte ein unbekannter LKW, vermutlich beladen mit Langholz, nach links in Richtung Thimmendorf abbiegen. Dabei beschädigte er Teile einer Grundstücksumfriedung, Zaun, Betonpfeiler und ein Regenfallrohr an einer Scheune. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Grundstück entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla telefonisch unter 03663/4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell