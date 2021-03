Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und Cannabispflanzen

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am gestrigen Abend (09.03.2021) durchsuchten Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld nach erlassenem Durchsuchungsbeschluss zwei Wohnungen in Saalfeld, OT Gorndorf. Bei einer 50-jährigen Anwohnerin der Stauffenbergstraße wurden geringe Mengen Betäubungsmitteln sowie dazugehörige Utensilien und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Im Zimmer ihres Sohnes wurden neben weiteren, kleinen Mengen Betäubungsmitteln und Utensilien auf dem Balkon auch Pflanzenreste festgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen traf der ebenfalls beschuldigte Sohn (26, deutsch) am Einsatzort ein. Bei der zweiten, geplanten Wohnungsdurchsuchung bei dem Sohn, ebenfalls in Gorndorf, stießen die Beamten auf eine kleine Anzuchtanlage sowie mehrere Cannabispflanzen. Beide Personen müssen sich nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

