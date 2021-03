Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Kamsdorf (ots)

Am Dienstagmittag wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße in Kamsdorf mitgeteilt. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie ein Mann mit seinem Renault beim Rangieren in eine Parklücke gegen ein geparkt abgestelltes Fahrzeug gefahren war und der geparkte PKW dadurch nicht unerheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme, und bevor die Beamten den Verursacher aufsuchen konnten, erschien dieser wieder am Unfallort und räumte die Verkehrsunfallflucht ein. Der 56-Jährige aus Kamsdorf wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt, die Ermittlungen werden durch die Saalfelder Polizei geführt.

