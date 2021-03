Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme Vermisstenfahndung: 54-Jähriger wurde wohlbehalten aufgefunden

Saalfeld (ots)

Der seit dem 07.03.2021 vermisste 54-Jährige aus Saalfeld wurde am Dienstagmittag (09.03.2021) wohlbehalten aufgefunden. Er hatte sich am Dienstag eigenständig in einem Obdachlosenheim in Neustadt an der Orla gemeldet, Hintergründe für sein Verschwinden sind nicht bekannt. Die Polizei Saalfeld bedankt sich bei allen Mitwirkenden für die eingegangenen Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell