Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Moped-Diebstahl gesucht

Nimritz (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 03.03.2021, bis zum vergangenen Montag, dem 08.03.2021 gegen 17:00 Uhr, entwendete/n ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein in einer Garage in Nimritz abgestelltes Simson-Moped. Die Geschädigte gab an, dass sie die Simson in einer unverschlossenen Garage, welche sich unter einem Carport in der Ortsstraße befand, abgestellt hatte und die rote S 51 (ungesichert) durch Unbekannte entwendet wurde. Die Garage befindet sich nicht einsehbar hinter dem Wohnhaus auf dem nicht umfriedeten Grundstück. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu wenden.

