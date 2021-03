Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Fahrzeugführerin bei alleinbeteiligtem Unfall

Rodacherbrunn/ Neundorf (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 46-jährige Toyota-Fahrerin befuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge die Landesstraße 1095 von Rodacherbrunn kommend in Richtung Neundorf. Etwa Höhe Hornsgrün kam die Frau aus unklarer Ursache mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dadurch verletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden, sodass es nicht mehr fahrbereit war.

