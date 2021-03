Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 2,6 Promille unterwegs

Lichtentanne (ots)

Am späten Montagabend wurde ein VW-Fahrer in Lichtentanne kontrolliert. Während der Maßnahme stellten die Beamten beim 33-jährigen Fahrzeugführer (deutsch) Alkoholgeruch fest, sodass eine Atemalkoholmessung erfolgte. Kurz vor 22 Uhr ergab der Test einen Wert von 2,6 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Saalfeld durchgeführt wurde. Der Führerschein des Beschuldigten (Trunkenheit im Straßenverkehr) wurde sichergestellt, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

