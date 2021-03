Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Rottenbach (ots)

Am Montagmorgen sollte ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Rottenbach / Bundesstraße 88 unterzogen werden. Der vom Abzweig Storchsdorf kommende VW-Fahrer versuchte sich jedoch zunächst durch Flucht der Maßnahme zu entziehen, missachtete Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn und fuhr in Richtung Quittelsdorf davon. Nach kurzer Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten jedoch, den Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Wie sich herausstellte war der 31-Jährige aus Leutnitz nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann räumte eine Fahrerlaubnissperre ein, woraufhin der Führerschein in seiner Wohnung sichergestellt und ihm erneut jegliche Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Verkehrsmitteln untersagt wurde.

