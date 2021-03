Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in Kindergärten- Zeugen gesucht

Köppelsdorf/ Lauscha (ots)

Wie am Montagvormittag bekannt wurde sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in zwei Kindergärten im Landkreis Sonneberg eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag (06.03.2021) und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Personen in einen Kindergarten in Lauscha in der Ludwig-Müller-Uri-Straße ein. Vermutlich durch Eintreten eines Fenster gelangte/n der/ die Täter ins Innere und durchwühlten mehrere Räume. Schließlich wurden aus einer Geldkassette etwa 1000 Euro Bargeld entwendet, es entstand außerdem hoher Sachschaden. Von Donnerstagnachmittag (05.03.2021) bis zum Montagmorgen wurde zudem in einen weiteren Kindergarten in der Köppelsdorfer Straße in Köppelsdorf eingebrochen. Auch hier gelangte/n der/die Täter durch Beschädigung einer Fensterscheibe ins Gebäudeinnere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Neben dem hohen Sachschaden entstand jedoch kein Entwendungsschaden. Ein möglicher Tatzusammenhang der beiden Einbrüche wird gegenwärtig durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geprüft, welche an beiden Tatorten umfangreich Spuren sicherten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen in den jeweiligen Tatzeiträumen in den Bereichen der Tatorte geben können, werden gebeten sich bei der KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu melden.

