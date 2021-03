Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Mitmenschen geklärt

Saalfeld (ots)

Am Samstagnachmittag wurden mehrere Personen unabhängig voneinander Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte in der Oberen Straße in Saalfeld am Samstag gegen 15:35 Uhr beim Ausparken ein geparkt abgestelltes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren beschädigt, den Schaden begutachtet und war im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung bzw. den Personalienaustausch zu kümmern, pflichtwidrig von der Unfallörtlichkeit weggefahren. Mehrere Zeugen hatten die Kollision jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Daraufhin konnte die 31-Jährige mit ihrem beschädigten Toyota an ihrer Wohnanschrift in Saalfeld angetroffen werden. Nach Vorwurf der Verkehrsunfallflucht mitsamt Belehrung als Beschuldigte räumte sie die Tat ein und muss sich nun strafrechtlich verantworten.

