Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss im Rahmen von Verkehrskontrollen festgestellt. Am Freitagabend bzw. in der Freitagnacht wurde ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer nahe Oberweißbach einer Verkehrskontrolle unterzogen- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Weiterhin wurde ein 39-Jähriger mit seinem VW Transporter in Bad Blankenburg kontrolliert. Auch er überschritt die 0,5 Promille-Grenze- der Test ergab einen Wert von 0,62 Promille. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten einen 44-jährigen Ford-Fahrer in der Kulmstraße in Saalfeld fest. Auch dieser Test ergab einen Wert von 0,68 Promille, sodass sich alle genannten Fahrzeugführer aufgrund des Verstoßes gegen § 24a des Straßenverkehrsgesetzes verantworten müssen. In zwei Fällen erfolgten auf der Dienststelle in Saalfeld gerichtsverwertbare Messungen mit einem geeichten Evidentialtest. Bei dem übrigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Weiterhin wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss fahrenderweise festgestellt. Der 23-jährige VW-Fahrer wurde zwischen Lichte und Lippelsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen, ein Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde bei dem Betroffenen einen Blutprobenentnahme durchgeführt. Allen Beteiligten wurde die Weiterfahrt bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

