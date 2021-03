Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Bushaltestelle- Zeugen gesucht

Leutenberg (ots)

Am Freitagabend beschädigten bislang Unbekannte ein Bushaltestellen-Wartehäuschen in Leutenberg. Ein Zeuge meldete mehrere Jugendliche, welche die Seitenscheibe des Wartehäuschens in der Bahnhofstraße zerstört hatten und daraufhin flüchteten. Der bzw. die Beschuldigten konnten durch die Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden, jedoch stellten die Beamten einen, möglicherweise den Personen zuordenbaren, Bierkasten in Tatortnähe zum Zwecke der Sicherung möglicher Spuren sicher. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen in der Bahnhofstraße (Tatzeit 05.03.2021, gegen 19:25 Uhr) machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell