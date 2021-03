Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Unterweißbach/ Katzhütte (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem umfangreichen Polizeieinsatz unter Beteiligung des Polizei-Hubschraubers. Ein offensichtlich verunfallter Radfahrer hatte mit einem Anwohner in Unterweißbach Kontakt aufgenommen und darum gebeten, Polizei und Rettungsdienst zu informieren, nachdem er durch einen flüchtigen Fahrzeugführer angefahren worden war. Bei Eintreffen der Beamten war der Radfahrer jedoch nicht mehr aufzufinden, sodass zur Absuche des umliegenden, schlecht einsehbaren Geländes zur Auffindung des möglicherweise Schwerverletzten der Polizei-Hubschrauber mit Wärmebildkamera unterstützend zum Einsatz kam. Schließlich wurde der 65-Jährige aus Cursdorf im Nahbereich an einem Baum sitzend, bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, jedoch geistig verwirrt, aufgefunden. Seinen Aussagen zufolge kam es gegen 18:45 Uhr im Bereich der Landesstraße 1112 zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich befuhr der Radfahrer die besagte Straße von Katzhütte/ Mellenbach kommend in Richtung Sitzendorf. In Höhe der Ortslage Obstfelderschmiede kam ihm in einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug (PKW) mit Fernlicht entgegen und streifte ihn, sodass er zu Fall kam. Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern bzw. einen Personalienaustausch anzustreben. Das Mountainbike sowie die Jacke des Geschädigten wurden sichergestellt, die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht geführt. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

