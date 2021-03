Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei versuchtem Einbruch erheblichen Sachschaden verursacht

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 06.03.2021, 13:00 Uhr bis zum 07.03.2021, 11:00 Uhr versuchten der oder die unbekannten Täter in ein Geschäft in der Krautgasse einzubrechen. Dabei wollten sie eine dortige Tür aufhebeln, was aber nicht gelang. Bei dem Einbruchsversuch wurde jedoch ein geschätzter Sachschaden von circa 800,- Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

