Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Fahrrad-Fahrer bei Sturz verletzt

Seubtendorf/Blintendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße aus Richtung Blintendorf. Am Ortseingang von Seubtendorf stürzte er aus bisher unbekannter Ursache und verletzte sich erheblich im Gesicht. Aufgrunddessen wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Eine dortige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,23 Promille.

