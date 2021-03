Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garageneinbrecher ermittelt - Eigentümer zum aufgefundenen Diebesgut gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Saalfeld/Rudolstadt (ots)

Seit Anfang des Jahres kam es in Rudolstadt im Bereich Volkstedt bzw. Schwarza/Nord, hier speziell in den Garagenkomplexen "An der Lehmgrube", "Am Eselssteig" und Breitscheidstraße zu über 40 versuchten bzw. vollendeten Garageneinbrüchen. Den Kolleginnen und Kollegen des Inspektionsdienstes Saalfeld, hier insbesondere des Ermittlungsdienstes, gelang es nunmehr, zwei tatverdächtige Männer im Alter von 24 bzw. 27 Jahren zu ermitteln. Entsprechende Durchsuchungen führten weiterhin zum Auffinden von mutmaßlichen Diebesgut, Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich und weiteren Beweißmitteln. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Personen, die Opfer gleichgelagerter Diebstahlshandlungen geworden sind bzw. Geschädigte, die entwendete Gegenstände wiedererkennen würden, werden gebeten, sich während der Geschäftszeiten (07:00 bis 15:00 Uhr) unter 03671-56 1133 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell