Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwer verletzt

Saalfeld - Gorndorf (ots)

Am Freitag ereignete sich in Saalfeld-Gorndorf gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die 31-jährige Fahrerin eines Pkw KIA befuhr die Stauffenbergstraße mit dem Ziel, an der Einmündung zur Rathenaustraße, nach rechts auf diese abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die 84-jährige auf dem rechten Gehweg auf und versuchte hier die Rathenaustraße zu überqueren. Nach Angaben eines Zeugen war sich die ältere Frau hierbei nicht ganz sicher und zögerte, in dem sie auf die Fahrbahn trat und wieder zurück auf den Gehweg ging und schlussendlich doch die Fahrbahn betrat. Die KIA-Fahrerin schaute an der Einmündung nach links um zu sehen ob der Einmündungsbereich linksseitig frei ist. Beim anschließenden Einfahren in die Rathenaustraße übersah sie die ältere Dame und stieß mit dieser zusammen. Durch den Aufprall rutschte die 84-jährige über die Motorhaube des KIA und kam dann auf der Straße zum Liegen. Mit dem Verdacht auf Frakturen wurde sie in die Thüringenklinik verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell