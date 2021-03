Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkohol unterwegs

Saale-Orla-Kreis; Krölpa und Neustadt (ots)

Am 06.03.2021 gegen 19:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer, welcher in Neustadt an der Orla unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 1,89 Promille. Im Krankenhaus Pößneck erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Ebenfalls am 06.03.2021 gegen 12:30 Uhr befuhr ein Renaultfahrer die Pößnecker Straße in Krölpa. Beim Abbiegen übersah er den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die entgegenkommende Fahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein durchgeführter Atemalkohltest beim Renaultfahrer ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

