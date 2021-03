Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit und unter Drogen unterwegs

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 wurden mehrere Fahrzeugführer kontrolliert. In Hirschberg wurde dabei gegen 13:30 Uhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Drogen seinen Skoda fuhr. Eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Gegen 19:15 Uhr wurde in Neustadt an der Orla ein 18-jähriger kontrolliert, welcher Utensilien von Drogen bei sich führte. Weiterhin wurde in Triptis gegen 21:15 Uhr ein 16-Jähriger kontrolliert. Bei diesem wurde ein Joint sichergestellt.

