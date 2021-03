Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Mopedfahrer

Tegau (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 gegen 12:00 Uhr befuhr ein Mopedfahrer die Ortslage Tegau. In einer Linkskurve fuhr er mittig. Er bemerkte ein entgegenkommendes Fahrzeug, wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Zaun. Zur Kollision mit dem PKW kam es nicht. Der Mopedfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Moped entstand Sachschaden.

