Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebe gestellt

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag begaben sich zwei Männer in einen Getränkemarkt in Saalfeld. Einer der beiden verwickelte hier die Kassiererin in ein Gespräch, während der Andere diese Ablenkung ausnutzte und mehrere Zigarettenschachteln an sich nahm. Das Geschehen beobachtete ein sich zufällig im Laden befindlicher Polizist im dienstfrei. Dieser hielt den sich körperlich zur Wehr setzenden Ladendieb bis zum Eintreffen der Kollegen fest. Auch sein Komplize blieb vor Ort, so dass gegen die beiden eine entsprechende Anzeige gefertigt wurde.

