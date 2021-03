Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw fährt fast doppelt zu schnell

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei in der Steinacher Straße in Sonneberg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden insgesamt 22 Verstöße festgestellt. Diese unterteilen sich in 19 Verwarnungen und drei Anzeigen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Pkw, der mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war.

