Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund beisst Herrchen und Bekannten

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend war ein 32-Jähriger gemeinsam mit seinem Hund, einem Pitbull-Mischling, und einem Bekannten in Rudolstadt unterwegs. Am Bahnhof wollten die Männer aus einem Automaten Lebensmittel erwerben. Da dieser defekt war bzw. nicht richtig funktionierte, schlugen sie gegen das Gerät. Dadurch erschrak offensichtlich der Hund, wurde aggressiv und biss um sich. Dabei verletze er sein Herrchen an Arm und Bein so schwer, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch sein Bekannter erlitt Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

