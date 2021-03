Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Personen führen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss

Neuhaus am Rennweg/ Steinach (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden sowohl in Neuhaus am Rennweg als auch in Steinach alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Gegen 18 Uhr wurde in der Schelersgasse in Steinach ein Suzuki-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille, sodass im Krankenhaus eine freiwillige Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Kurz nach 19 Uhr erfolgten weitere Verkehrskontrollen im Bereich Neuhaus am Rennweg. In der Bahnhofstraße wurde ein Honda-Fahrer mit abgelaufenem TÜV festgestellt. Während des Gespräches mit dem Fahrzeugführer vernahmen die Beamten Atemalkoholgeruch- ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Bei dem 53-Jährigen erfolgte ebenfalls eine freiwillige Blutprobenentnahme. Beide Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze gemäß des Straßenverkehrsgesetzes verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell