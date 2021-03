Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 19:45 Uhr fuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Renault auf der Landstraße aus Richtung Stadtroda kommend in Fahrtrichtung Neustadt an der Orla. Höhe Sachsenburg überquerte ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wich diesem aus, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam schließlich stark deformiert auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Die junge Frau erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

