Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Telefon-Trickbetrüger nahezu täglich mit neuen Maschen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt; Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In den vergangenen Tagen erreichten die Polizei vermehrt Mitteilungen über sogenannte Telefon-Trickbetrug-Anrufe. Nicht selten täuschen die unbekannten Anrufer Notsituationen oder angebliche Gewinne vor, um an das Ersparte der Anrufer zu gelangen. Aktuell haben die Betrüger eine "neue Masche" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auserkoren, worüber die Landespolizeidirektion Erfurt bereits kürzlich berichtete (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/125951/4825671). Auch im Bereich der drei Landkreise Sonneberg, Saale-Orla und Saalfeld- Rudolstadt äußerten die Betrüger am Telefon, dass angebliche Verwandte der Angerufenen Geld für Corona-Medikamente benötigen würden oder dass den Angerufenen eine "Corona-Abfindung" in Höhe von mehreren tausend Euro zustehen würde. Als Gegenleistung werden dann häufig die Beschaffung von Telefonkarten oder An- bzw. Zuzahlungen in Höhe von mehreren hundert oder tausend Euro gefordert. Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Anrufen um betrügerische Aktionen handelt: Informieren Sie bei derartigen Anrufen Ihre zuständige Polizeidienststelle oder Angehörige/ Bekannte und zahlen Sie keinesfalls die geforderten Beträge oder geben sensible Daten an die Anrufer heraus!

