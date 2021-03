Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen bzw. Verursacher nach Unfallfluchten gesucht

Unterwellenborn/Saalfeld-Gorndorf (ots)

Am 26.02.2021 parkte ein 77-Jähriger seinen Pkw HYUNDAI in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:17 Uhr vor dem KAUFLAND in der Kronacher Straße in Unterwellenborn. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt wurde und sich der Verursacher pflichtwidrig entfernt hatte.

Bereits am 23.02.2021 kam es gegen 15:45 Uhr zu einer weiteren Unfallflucht in der Pößnecker Straße in Saalfeld/Gorndorf. Hier fuhr ein 81-Jähriger mit seinem weißen Pkw CITROEN in Richtung Gorndorf. Auf Höhe der Hausnummer 50B kam ihm ein Pkw, nach den Angaben des Mannes teilweise auf dessen Fahrbahn, entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge kollidierten die jeweils linken Außenspiegel und wurden entsprechend beschädigt. Der Pkw im Gegenverkehr, vermutlich ein blauer FORD, setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen und/oder den Verursachern machen können, als auch ggf. die Verursacher selbst, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: (id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

