Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Firma eingebrochen

Oberwellenborn (ots)

Im Tatzeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in den eingezäunten Außenbereich einer Firma in der Straße Am Engerlein ein und entwendeten circa 25 Hygiene-Paletten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände bewegt sich im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

