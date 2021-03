Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Sonneberg/Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Im Tatzeitraum vom vergangenen Samstag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter mehrere Staubsaugerautomaten einer Waschanlage in der Neustadter Straße in Sonneberg, sowie einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Neuhaus-Schierschnitz auf und entwendeten hieraus Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf über 1000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) zu melden.

