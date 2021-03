Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Schalkau (ots)

In Schalkau in der Straße Am Bahnhof im Bereich der Touristeninformation wurden durch eine bisher unbekannte Person an einem Stromhäuschen mehrere Graffiti angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die dahingehend in der Zeit von Freitag, 26.02.2021, 17 Uhr bis Samstag, 27.02.2021, 09:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

