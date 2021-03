Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Positiver Drogentests bei Verkehrskontrolle

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht wurde in der Friedrich-Engels-Straße der Fahrer eines Pkw Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Ein bei dem 18-Jährigen durchgeführter Drogentest reagierte positiv, so dass vor Ort der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es wurde Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Straßenkehrsgesetz erstattet.

