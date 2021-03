Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zufallsfund von Betäubungsmitteln in Wohnung

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag meldeten besorgte Nachbarn in Saalfeld einen lautstarken Streit in einer Wohnung in der Kulmbacher Straße. Vor Ort gaben die Beteiligten an, dass es keine körperliche, sondern lediglich eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegeben habe, sodass kein strafrechtlicher Hintergrund vorlag. Jedoch bemerkten die Polizeibeamten in der Wohnung auffälligen Cannabis-Geruch und wurden im Wohnzimmer fündig: Auf einem Tisch stellten sie mehrere, kleine Behältnisse fest, welche augenscheinlich Betäubungsmittel enthielten. Das pflanzliche Material in geringer Menge wurde sichergestellt, der 31-jährige Wohnungsinhaber (deutsch) muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

