Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher mit 2,2 Promille unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Sonntagmorgen verursachte ein alkoholisierter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Opel Corsa die Lange Gasse in Fahrtrichtung Auf dem Graben. Beim Versuch sein Fahrzeug zu wenden kollidierte der Fahrer beim Rückwärtsfahren mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten PKW, sodass Sachschaden entstand. Sowohl die Unfallzeugen als auch die Beamten hatten bereits bei Kontaktaufnahme mit dem Unfallverursacher Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen, sodass im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher einen Wert von über 2,2 Promille ergab. Weiterhin war der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell