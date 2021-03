Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bushaltestelle beschädigt - Täter verletzt sich dabei

Seltendorf (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass zwei Personen die Glasscheiben der Bushaltestelle in der Sonneberger Straße beschädigen. Tatsächlich konnten durch die Beamten vor Ort ein 31-Jähriger bzw. 41-Jähriger festgestellt werden. Diese stehen nunmehr im Verdacht die kompletten Scheiben der Bushaltestelle eingeworfen bzw. eingeschlagen zu haben. Der Jüngere der Beiden erlitt hierbei offensichtlich eine Schnittverletzung an der Hand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell