Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Unterwellenborn (ots)

Zwischen 09:15 und 10:15 Uhr wurde am Freitag ein Pkw Hyundai, welcher auf dem Kauflandparkplatz in Unterwellenborn abgeparkt war, beschädigt. Der Schaden an der hinteren Stoßstange im Bereich der Fahrerseite wird auf 1000 Euro geschätzt. Da sich der Verursacher nicht gemeldet hat, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell