Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Schleiz

Schleiz (ots)

Am Samstag den 27.02.2021 um 23:49 erreichte die Polizeiinspektion Saale-Orla die telefonische Meldung, dass in Schleiz in der Oschitzer Straße Vorfahrtsschilder beschädigt wurden. Eine Überprüfung ergab, dass an der Einmündung Am Oelschweg in die Oschitzer Straße ein Vorfahrtsschild umgeknickt war. Weiterhin wurde in der Nähe der Einmündung ebenfalls ein Vorfahrtsstraßenschild umgeknickt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter 036634310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell