Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebstahl in Pößneck

Pößneck (ots)

Am 27.02.2021 kam es gegen 11:45 Uhr im NETTO - Markt in Pößneck zu einem versuchten Ladendiebstahl. Der flüchtige Täter konnte vorerst durch Mitarbeiter des Marktes gestellt werden. Nach einer kurzen Auseinandersetzung gelang diesem jedoch die Flucht, noch bevor die gerufenen Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen. Er entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat die Tat oder die Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre - schwarze Jogginghose - schwarze Allwetterjacke mit Aufdruck auf Brust und Rücken - schwarzes Basecap - OP-Maske

Wenn Sie Angaben zum vermutlichen Täter machen können oder die Flucht beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter: 036634310.

