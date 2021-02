Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel in Schleiz

Schleiz (ots)

Am späten Samstagnachmittag erregte ein PKW Audi A4 die Aufmerksamkeit der Polizei in Schleiz. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle ein nicht eingetragenes Fahrwerk fest. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis des Audis. Außerdem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv und zeigte den Konsum von Cannabis an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus in Schleiz durchgeführt. Dem 20 jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurde dieser vor Ort entlassen. Neben einem Bußgeld wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges mit erloschener Betriebserlaubnis erwartet den Fahrer nun auch eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell