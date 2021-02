Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Lössau

Schleiz (ots)

Die Fahrt eines 24 jährigen Autofahrers endete in der Nacht zum Samstag nach einer Verkehrskontrolle der Polizei. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurden 0,6 Promille Atemalkohol festgestellt. Die Konsequenz für den Fahrzeugführer war eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz. Hier ergab die Messung einen Wert von 0,66 Promille. Für diese Nacht wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss von Alkohol.

