Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugbrand sorgt für Polizei- und Feuerwehr-Einsatz

Schleiz (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Schillerstraße in Schleiz zu einem Fahrzeugbrand. Wie sich herausstellte, hatte ein geparkt abgestellter, offiziell abgemeldeter, PKW Mitsubishi vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen, nachdem der Eigentümer den Motor des Fahrzeugs für wenige Minuten auf einem Grundstück laufen gelassen hatte. Schließlich brannte das Fahrzeug vollständig aus und wurde durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht. Jedoch konnte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Abstellraum nicht verhindert werden, sodass an der dortigen Dachpappe geringer Sachschaden entstand.

