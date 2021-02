Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Steinbach/ Sonneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag fand eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Landesstraße 2661 (Jagdshofer Straße) in Steinbach/ Sonneberg statt. Bei erlaubten 30 km/h passierten in 4,5 Stunden knapp 200 Fahrzeuge die Messstelle in Richtung Sonneberg. Bei 71 Verkehrsteilnehmern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche größtenteils im Verwarngeld-Bereich angesiedelt waren. In sieben Fällen wird ein Bußgeld-Verfahren anhängig sein, jedoch muss jetzigen Erkenntnissen zufolge keiner der Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW betrug 60 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell