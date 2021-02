Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Rahmen von Verkehrskontrollen festgestellt

Unterwellenborn/ Rudolstadt (ots)

In den gestrigen Abendstunden (24.02.2021) wurden durch die Beamten der LPI Saalfeld mehrere Fahrten unter Alkohol-und Drogeneinfluss durch Verkehrskontrollen festgestellt. Kurz vor 18 Uhr wurde ein 60-jähriger Ford-Fahrer kontrolliert und wies einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf. Aufgrund dessen erfolgten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Gegen 22:20 Uhr wurde weiterhin eine 47-jährige VW-Fahrerin in der Ludwigstraße in Rudolstadt kontrolliert. Ein durchgeführter Drogen-Vortest ergab Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ebenfalls unter Drogeneinfluss war ein 33-Jähriger in seinem Toyota gegen 23:30 Uhr in der Kronacher Straße in Unterwellenborn unterwegs. Es wurden jeweils Blutprobenentnahmen im Krankenhaus durchgeführt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie die Weiterfahrten untersagt. Alle drei Personen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

