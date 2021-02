Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagendach erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

Wurzbach (ots)

Am 22.02.2021 im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr bis 09:00 befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Wurzbach die Heberndorfer Straße ortsauswärts und stieß dabei gegen ein Garagendach in Höhe der Hausnummer 26. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Aufgrund der (Aufprall-) Höhe wird von einem größeren Fahrzeug bzw. Lkw ausgegangen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) zu melden.

