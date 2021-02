Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw und Lkw-Fahrer geben ordentlich Gas

Gefell (ots)

Am gestrigen Tag führte die Polizei in einer 30-er Zone in der Hofer Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 128 Verstöße festgestellt. Darunter 111 Verwarnungen und 17 Anzeigen. Unrühmliche Spitzenreiter waren ein Pkw mit gemessenen 66 km/h und ein Lkw mit gemessenen 63 km/h. Beide erwartet, neben einem empfindlichen Bußgeld und den entsprechenden Punkten, auch ein Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell