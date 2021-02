Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrerin zweimal kurz nacheinander unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Lobenstein/Harra (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde in Bad Lobenstein eine 43-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen steht, so dass eine Blutentnahme erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Dies schien allerdings bei der Frau circa vier Stunden später in Vergessenheit geraten zu sein. Hier wurde diese im Bereich der Ortslage Harra mit dem gleichen Pkw erneut angehalten. Auch hier wurden typische Merkmale einer Drogenbeeinflussung festgestellt, so dass wiederum eine Blutentnahme angeordnet wurde.

